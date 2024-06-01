كل ما يخص مباراة ريال مدريد ودورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا

يلتقي اليوم فريق ريال مدريد الإسباني نظيره بروسيا دورتموند الألماني في نهائي دوري أبطال أوروبا، المقرر له في تمام العاشرة مساء.

وكان ريال مدر يد قد تأهل لنهائي البطولة عقب الفوز على بايرن ميونيخ الألماني في نصف النهائي، فيما تأهل بروسيا دورتموند عقب الفوز على باريس سان جيرمان الفرنسي.

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ويسعى ريال مدريد للفوز بلقب البطولة للمرة الخامسة عشر في تاريخه، خاصة وأنه صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج باللقب برصيد 14 لقب.

ويلعب نهائي دوري أبطال أوروبا من مباراة واحدة على استاد ويمبلي بإنجلترا، حيث سيتم تحديد بطل لقب دوري أبطال أوروبا الليلة.

ويتوقع أن يأتي تشكيل ريال مدريد في مباراة دورتموند اليوم كالتالي..

في حراسة المرمى: كورتوا.

في خط الدفاع: كارفاخال، روديجر، ناتشو، ميندي.

الوسط: فالفيردي، كامافينجا، كروس، بيلينجهام.

الهجوم: رودريجو، فينيسيوس.

فيما يأتي تشكيل بروسيا دورتموند المتوقع لمباراة ريال مدريد اليوم كالتالي..

حراسة المرمى: كوبيل.

الدفاع: رايرسون، هاملز، شلوتربيك، ماتسن.

الوسط: سابيتزر، كان، سانشو.

الهجوم: براندت، أديمي، فولكروج.