تطورات مفاوضات الزمالك لعودة طارق حامد

استقر مسئولو نادي الزمالك على فتح خطًا من المفاوضات مع طارق حامد، لاعب الفريق الأسبق ونادي ضمك السعودي الحالي في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ورصدت إدارة نادي الزمالك مبلغ من 300 إلى 500 الف دولار من أجل ضم طارق حامد بنهاية الموسم الجاري، وذلك بناءًا على طلب من البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأبيض.

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ويقدم طارق حامد مستويات مميزة منذ خروجه للاحتراف في نادي الاتحاد ومنه إلى نادي ضمك لذي انضم له مطلع الموسم الجاري.

ويسعى مسئولو الزمالك لإنهاء أزمة القيد المفروضة على الفريق الأبيض بسبب مستحقات المغربي خالد بوطيب، وذلك من أجل تدعيم صفوف الفريق بعدد من الصفقات المميزة.

ويحق للدولي المغربي خالد بوطيب الحصول على مبلغ 2 مليون و400 الف دولار، قيمة المستحقات المتأخرة له لدى نادي الزمالك.

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بلقب الكونفيدرالية الإفريقية، وذلك بعد الفوز على نهضة بركان المغربي في إياب نهائي البطولة بهدف دون رد، أحرزه أحمد حمدي.