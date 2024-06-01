الاهلي يضع شرطا قبل رحيل ديانج للدوري القطري

وافق مسئولو النادي الاهلي على رحيل الدولي المالي أليو ديانج، لاعب وسط الفريق الأول إلى الدوري القطري في الميركاتو الصيفي القادم.

واشترط مسئولو النادي الاهلي تحقيق أكبر استفادة مادية من الصفقة، خاصة في ظل الرغبة في تدعيم صفوف المارد الأحمر بعدد من الصفقات المميزة.

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وأبلغ كولر مسئولي الأحمر بموافقته على رحيل ديانج بسبب وجود أكثر من لاعب مميز في وسط الملعب كإمام عاشور ومروان عطية، وأكرم توفيق وأحمد نبيل كوكا، وعمرو السولية.

وشارك أليو ديانج كبديل في مباراة الاهلي الأخيرة ضد الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي شهدت فوز المارد الأحمر بهدف دون رد، والتتويج بلقب البطولة.

وعزز النادي الاهلي رقمه القياسي في عدد مرات التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا برصيد 12 بطولة، فيما يأتي خلفه ناديي الزمالك ومازيمبي الكونغولي بخمس بطولات لكل فريق.