نجم جديد يرحل عن الزمالك في الميركاتو الصيفي القادم

استقر سيف فاروق جعفر، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على الرحيل عن صفوف الفريق الأبيض بنهاية الموسم الجاري.

وخرج سيف فاروق جعفر من الحسابات الفنية للبرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأبيض، خاصة في ظل عدم قناعته بمستواه الفني.

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وقرر سيف فاروق جعفر الخروج من النادي على سبيل الإعارة، لخوض تجربة جديدة، خاصة لرغبته في المشاركة مع أي فريق الفترة القادمة.

من جهة أخرى استقر مسئولو الزمالك على فتح خطًا من المفاوضات مع طارق حامد، لاعب وسط فريق ضمك السعودي لرغبتهم في تدعيم صفوف الفريق خلال الفترة القادمة.

ويسعى مسئولو الزمالك لإنهاء أزمة القيد المفروضة على الفريق الأبيض بسبب مستحقات المغربي خالد بوطيب، والذي يحق له الحصول على مبلغ 2 مليون و400 الف دولار كمستحقات متأخرة.

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بلقب الكونفيدرالية الإفريقية، وذلك بعد الفوز على نهضة بركان المغربي في إياب نهائي البطولة بهدف دون رد.