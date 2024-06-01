موعد انضمام محمد صلاح لـ منتخب مصر استعدادا لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا

ينضم اليوم الدولي المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي إلى قائمة منتخب مصر؛ استعدادًا لخوض مواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، ضمن مباريات تصفيات كأس العالم.

وانضم كل اللاعبين المحليين والمحترفين لمعسكر منتخب مصر الجاريـ باستثناء محمد صلاح والذي ينضم اليوم، في إطار الاستعداد لخوض مواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، ضمن مبارتي الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم.

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ويتصدر منتخب مصر جدول ترتيب المجموعة برصيد ست نقاط، حصدها من فوزين، فيما يأتي منتخب بوركينا فاسو في المركز الثاني برصيد أربع نقاط.

ويسعى المنتخب الوطني المصري للفوز في مباراة اليوم بأي نتيجة من أجل تسهيل مهمة الفريق في المباريات القادمة، والتأهل لنهائيات كأس العالم القادمة.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي ينضم فيها محمد صلاح لمنتخب مصر منذ تولي حسام حسن، المسئولية الفنية للمنتخب الأول، خاصة بعد رحيل فيتوريا.