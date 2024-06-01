إجراء جديد من محكمة جنح مدينة نصر بعد حكم حبس حسين الشحات

حددت محكمة جنح مدينة نصر يوم 9 يوليو المقبل موعدًا لنظر الاستئناف المقدم من حسين الشحات لاعب الاهلي على حكم حبسه بسبب قضية الشيبي.

وكانت محكمة جنح مدينة نصر قد أصدرت حكمها بحبس حسين الشحات لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ لثلاث سنوات، كما تم تغريمه 100 الف جنيه، ومنعه من تولي أي منصب إداري لمدة خمس سنوات قادمة.

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وتقدم محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز بشكوى رسمية ضد حسين الشحات يتهمه فيها بالاعتداء عليه لفظيًا ويدويًا في إحدى مباريات الفريقين السابقة.

وكان اتحاد الكرة قد عاقب حسين الشحات بتغريمه 20 الف جنيه وإيقافه مبارتين، فيما تم معاقبة الشيبي بالغرامة 100 الف جنيه وإيقافه ست مباريات بسبب مخالفته للوائح والقوانين، خاصة بعد شكواه لنجم الاهلي في القضاء المصري.

وكان حسين الشحات قد شارك في مباراة الاهلي الأخيرة ضد الترجي التونسي والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بهدف دون رد، وتتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا.

وخرج حسين الشحات من حسابات حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، والذي يستعد لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم.