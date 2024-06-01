دليلك لمباراة ريال مدريد وبروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يواجه ريال مدريد الإسباني بروسيا دورتموند الألماني، في العاشرة مساء اليوم السبت، في إطار منافسات نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف ملعب "ويمبلي" في العاصمة الإنجليزية لندن، مباراة ريال مدريد وبروسيا دورتموند، وينقل النهائي على القنوات التالية، beIN Sports HD 1 و beIN Sports HD 2 و beIN 4K HDR .

ويعلق على مباراة ريال مدريد وبروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا، حفيظ دراجي وخليل البلوشي.

ومن المتوقع أن يخوض ريال مدريد المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى، كورتوا

خط الدفاع، كارفاخال، روديجر، ناتشو، ميندي

خط الوسط، فالفيردي، كامافينجا، كروس، بيلينجهام

خط الهجوم، رودريجو، فينيسيوس

فيما من المتوقع أن يكون تشكيل بروسيا دورتموند كالآتي:

حراسة المرمى، كوبيل

خط الدفاع، رايرسون، هاملز، شلوتربيك، ماتسن

خط الوسط، سابيتزر، كان، سانشو

خط الهجوم، براندت، أديمي، فولكروج

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