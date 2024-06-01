"استمتعوا بمشهد بكاء رونالدو".. ميدو يوجه رسالة إلى الأجيال المقبلة من اللاعبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

علق أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، على مشهد بكاء البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، عقب الهزيمة من الهلال في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وكتب ميدو عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "إكس": "استمتعوا بمشهد بكاء رونالدو بعد الخسارة أمام الهلال، مشهد لن تشاهدوه كثيرا مع الأجيال القادمة، كرة القدم يتم تسليمها من جيل كرة القدم هي الأولوية الأولى والأخيرة في حياته".

وأضاف: "اللي حصل من الممكن أن يبكي بحرقة بسبب سوء اضاءة صورة على إنستجرام، من خسارة مباراة كبيرة وبطولة غالية، كريستيانو أسطورة لن تتكرر".

وانهمر كريستيانو رونالدو في البكاء، عقب الهزيمة من الهلال في النهائي، بركلات الترجيح 5-4، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1.

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