"توابع كأس الأمم الإفريقية".. محمد حمدي يغيب عن مباراة مصر وبوركينا فاسو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يفقد منتخب مصر الأول لكرة القدم، خدمات محمد حمدي الظهير الأيسر للفراعنة، في مباراة بوركينا فاسو، المقرر لها يوم 6 يونيو الحالي، في الجولة الثالثة من تصفيات كأس أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويغيب حمدي عن مباراة مصر وبوركينا فاسو، بسبب حصوله على طرد في الدقيقة 97 من مباراة الكونغو الديمقراطية، والتي كانت في الدور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية 2023، وخسرها منتخب الفراعنة بركلات الترجيح 8-7.

وكشف مصدر داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، سبب ضم محمد حمدي في قائمة المنتخب، على الرغم من غيابه عن مباراة بوركينا فاسو.

وقال المصدر، إن الجهاز الفني لمنتخب مصر يضع في حساباته غياب حمدي، ولديه فتوح وأكثر من لاعب لخوض مباراة بوركينا فاسو، ولكن حمدي داخل القائمة بسبب مباراة غينيا بيساو.

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