"شريط مرعب".. أُنس جابر تطالب بعدم الصمت عما يحدث في غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تحدثت أُنس جابر لاعب تنس الطاولة وسفيرة النوايا الحسنة في برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة، عن الحرب في فلسطين، مشيرة إلى أنها توقفت عن متابعة الوضع على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت أنس في تصريحات نقلتها صحيفة "الشرق الأوسط": "توقفت فعلياً عن متابعة الحرب على وسائل التواصل الاجتماعي، أكون حزينة جداً عندما أشاهد الأخبار كل يوم، وبصراحة أتفادى التواجد على وسائل التواصل الاجتماعي لأن ما يحصل في غزّة الآن شريط مرعب".

وأضافت: "أتمنى أن يتحدّث العالم أكثر لأن ما يحدث غير عادل، هؤلاء الأطفال، النساء، الرجال، يعانون، نحن في 2024، ومن المحزن للغاية أن نرى كثيراً من الدول تلتزم الصمت حيال ما يحصل".

ووصلت أُنس إلى دور الـ16 من بطولة رولان جاروس، ثانية البطولات الأربع الكبرى في التنس.