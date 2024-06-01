مصدر لـ"الخليج 365": الأهلي يقترب من ضم يوسف أيمن.. ويتبقى قرار السويسري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يقترب يوسف أيمن مدافع الدحيل القطري، من الانضمام إلى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بداية من الموسم المقبل.

وقال مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "يوسف أيمن مرشح من "الاسكاوتنج" برئاسة هاني رمزي، ويوجد إعجاب كبير به، كما أنه تم التواصل معه منذ حوالي شهر، ورحب اللاعب بالانتقال إلى الأهلي وأبدى موافقته على التفاصيل المالية".

وأضاف المصدر: "ولكن حتى الآن مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، لم يعطي القرار النهائي سواء بضمه من عدمه، و سيحسم موقفه و 5 مدافعين آخرين معروضين عليه، في الاجتماع المقبل، المقرر لها بعد العطلة التي حصل عليها".

يذكر أن يوسف أيمن (25 عاما) يمتلك الجنسيتين المصرية والقطرية، وخاض مع الدحيل 15 مباراة خلال الموسم الحالي، سجل خلالها هدفين.

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