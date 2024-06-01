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أول ظهور لمحمد صلاح في مصر قبل الانضمام لمعسكر المنتخب (صورة)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة تجمع محمد صلاح لاعب الإنجليزي، بالثلاثي عمر جابر لاعب الزمالك، حسين السيد لاعب المصري البورسعيدي، صالح جمعة لاعب الكرخ العراقي، خلال وجود الأول في مصر.

وظهر صلاح، خلال لقائه مع الثلاثي، بـ"نيولوك"، إذ قام بحلاقة شعره كاملًا.

ووصل محمد صلاح إلى مصر استعدادا للانضمام إلى معسكر منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن، ضمن استعدادات الفراعنة لخوض مباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2026.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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