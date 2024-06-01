"للمرة الأولى".. محمد صلاح ينتظم في معسكر منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

انتظم محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، منذ لحظات، في معسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم تحت قيادة حسام حسن، للمرة الأولى منذ توليه القيادة الفنية خلفا للبرتغالي روي فيتوريا.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن صلاح وصل ظهر اليوم إلى معسكر منتخب مصر، بعد قضاء إجازة قصيرة مع أسرته في القاهرة.

وغاب محمد صلاح عن معسكر منتخب السابق والأول بقيادة حسام حسن، في مارس السابق، ضمن منافسات بطولة مصر الودية، إثر معاناته من الإصابة التي تعرض لها في أمم أفريقيا 2023.

ويخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم، معسكرا مغلقا، استعدادا لمواجهة بوركينا فاسو وغينيا بيساو، يومي 6 و 10 يونيو الحالي، ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى في تصفيات كأس العالم 2026، برصيد 6 نقاط، عقب الفوز على جيبوتي بسداسية نظيفة، وسيراليون بثنائية.

وجاءت قائمة منتخب مصر لخوض مباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، كالآتي:

حراسة المرمى، محمد الشناوي، مصطفي شوبير، محمد عواد، المهدي سليمان

خط الدفاع، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أحمد رمضان بيكهام، محمد هاني، أكرم توفيق، محمد حمدي، أحمد فتوح

خط الوسط، مروان عطية، حمدي فتحي، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، ناصر ماهر، محمد صلاح، مصطفي فتحي، محمود حسن تريزيجيه

خط الهجوم، محمد شريف، مصطفى محمد، محمد الشامي، أحمد أمين أوفا

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