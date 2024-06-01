قبل نهائي دوري أبطال أوروبا.. بروسيا دورتموند يثير الجدل باتفاقية مع شركة أسلحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

وقع نادي بوروسيا دورتموند، عقد رعاية جديد مع شركة "راينميتال" المتخصصة في تصنيع الأسلحة الألمانية، ومن المقرر أن يُعرض شعار الشركة قبل مباراة ريال مدريد اليوم في نهائي دوري أبطال أوروبا، وفقا لشبكة " ESPN" الأمريكية.

وأعلن نادي دورتموند التعاقد مع شركة "راينميتال"، لمدة 3 سنوات، ويتضمن العقد مساحات إعلانية واسعة النطاق وحقوق تسويق وترتيبات للفعاليات والضيافة في الملعب وعلى أرض النادي، ضمن استعدادات الفريق الألماني لدوري أبطال أوروبا.

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن شركة راينميتال، تبني مصنعا جديدا في شمال ألمانيا، لإنتاج حوالي 200 ألف قذيفة مدفعية سنويا كجزء من الجهود الأوروبية لزيادة إنتاج الأسلحة على خلفية الحرب الروسية في أوكرانيا.

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