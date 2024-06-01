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"اكتملت صفوف منتخب مصر".. اللقاء الأول بين محمد صلاح وحسام حسن (صور)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، انضمام محمد صلاح لاعب الإنجليزي، إلى معسكر الفراعنة بقيادة حسام حسن.

ونشر حساب الاتحاد المصري، صورة محمد صلاح مع حسام وإبراهيم حسن، ويعد هذا اللقاء الأول، إذ غاب الأول عن معسكر منتخب مصر السابق، إثر معاناته من الإصابة التي تعرض لها في أمم أفريقيا 2023.

وهكذا تكون اكتملت صفوف منتخب مصر، الذي يستعد لمواجهة بوركينا فاسو وغينيا بيساو، يومي 6 و 10 يونيو الحالي، ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

محمد صلاح وحسام حسنمحمد صلاح وحسام حسن في معسكر منتخب مصر

أول لقاء بين محمد صلاح وحسام حسن

اللقاء الأول بين محمد صلاح وحسام حسن

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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