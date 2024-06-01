"مخدرات ودعارة وقمة القاهرة".. حكاية حكم نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد ودورتموند

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يقام نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وبروسيا دورتموند، في العاشرة مساء اليوم السبت، على ملعب "ويمبلي" بالعاصمة البريطانية لندن، ويدير اللقاء الحكم السلوفيني سلافكو فينسيتش.

وقبل 4 سنوات، تصدر اسم سلافكو عناوين الصحف، ولكن ليس لإدارته نهائي آخر، بل لارتباطه بواحدة من أشهر القضايا المثيرة للجدل، وفقا صحيفة "as" الإسبانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحكم السلوفيني تورط في قضية مخدرات ودعارة، وقبض عليه في البوسنة والهرسك، إذ أنه كان موجودا في المكان الذي تمت مداهمته، وكان يوجد فيه تسع سيدات وأسلحة ونحو أربعة عشر علبة من الكوكايين.

ونفى الحكم السولفيني التهم الموجهة إليه بعد القبض عليه، خلال عبوره الحدود مع سلوفينيا على متن يخت، وأشار إلى أنه ليس عضوا في هذه المنظمة، وفي النهاية تبرأ من هذه التهم.

وبعد انتهاء الأزمة السابق وبالتحديد عام 2021، أدار السلوفيني سلافكو فينسيتش نهائي دوري الدوري الأوروبي بين آينتراخت فرانكفورت وجلاسكو رينجرز، وفي يناير 2023، تولى إدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، في الدوري المصري، وانتهت بفوز الأحمر بثلاثية نظيفة.

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