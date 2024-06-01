كل ما تريد معرفته عن استعدادات منتخب مصر لمواجهتى بوركينا فاسو وغينيا بيساو

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القاهرة - سامية سيد - يواصل منتخب مصر، بقيادة مديره الفنى حسام حسن، استعدادته لمواجهتى بوركينا فاسو وغينيا بيساو، المحدد لهما 6 و10 يونيو الجارى فى الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026..

ج..خاض منتخب مصر مرانه الجماعي بداية من الأربعاء الماضي باستاد القاهرة في إطار الاستعداد لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، المقرر لهما 6 و10 يونيو، فى الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ج..ينضم الدولي المصري محمد صلاح لمعسكر منتخب مصر اليوم، السبت، لتكتمل صفوف الفراعنة استعدادًا لمواجهة بوركينا فاسو التى تقام باستاد القاهرة 6 يونيو الجارى، فى الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لمونديال 2026.

ج..محمد صلاح ومحمد الشناوي ومصطفي شوبير، ومحمد عواد ومهدي سليمان ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعه وياسر إبراهيم واحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وأكرم توفيق ومحمد حمدي واحمد فتوح ومروان عطية وحمدي فتحي واحمد نبيل كوكا وامام عاشور وأحمد سيد زيزو وناصر ماهر وإبراهيم عادل ومصطفي فتحي ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفي محمد ومحمد الشامي وأحمد أمين أوفا، محمد شريف.

ج..أعلنت شركة تذكرتي طرح دفعة جديدة من تذاكر مباراة منتخب مصر ومنتخب بوركينا فاسو والمقرر إقامتها 6 يونيو الجارى باستاد القاهرة، بالجولة الثالثة لتصفيات كأس العالم 2026.