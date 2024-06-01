شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن استعدادات منتخب مصر لمواجهتى بوركينا فاسو وغينيا بيساو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يواصل منتخب مصر، بقيادة مديره الفنى حسام حسن، استعدادته لمواجهتى بوركينا فاسو وغينيا بيساو، المحدد لهما 6 و10 يونيو الجارى فى الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026..س..متى بدأ منتخب الفراعنة تدريباته الجماعية؟
ج..خاض منتخب مصر مرانه الجماعي بداية من الأربعاء الماضي باستاد القاهرة في إطار الاستعداد لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، المقرر لهما 6 و10 يونيو، فى الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.س..متى ينضم محمد صلاح لمعسكر المنتخب؟
ج..ينضم الدولي المصري محمد صلاح لمعسكر منتخب مصر اليوم، السبت، لتكتمل صفوف الفراعنة استعدادًا لمواجهة بوركينا فاسو التى تقام باستاد القاهرة 6 يونيو الجارى، فى الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لمونديال 2026.س..وماذا عن قائمة منتخب مصر؟
ج..محمد صلاح ومحمد الشناوي ومصطفي شوبير، ومحمد عواد ومهدي سليمان ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعه وياسر إبراهيم واحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وأكرم توفيق ومحمد حمدي واحمد فتوح ومروان عطية وحمدي فتحي واحمد نبيل كوكا وامام عاشور وأحمد سيد زيزو وناصر ماهر وإبراهيم عادل ومصطفي فتحي ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفي محمد ومحمد الشامي وأحمد أمين أوفا، محمد شريف.س..ما موقف تذاكر حضور الجماهير للمباريات؟
ج..أعلنت شركة تذكرتي طرح دفعة جديدة من تذاكر مباراة منتخب مصر ومنتخب بوركينا فاسو والمقرر إقامتها 6 يونيو الجارى باستاد القاهرة، بالجولة الثالثة لتصفيات كأس العالم 2026.
ونشرت تذكرتي، عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، "تم فتح باب الحجز للطرح الثاني لمباراة منتخب مصر الأول وبوركينا فاسو، ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، وجاءت أسعار تذاكر الدرجة الثالثة 75 جنيها، والثانية 100 جنيه، والأولى 200 جنيه، والمقصورة 500 جنيه".
س.. ماذا قال التوأم حسام وإبراهيم حسن للجماهير قبل مواجهتى بوركينا فاسو وغينيا بيساو؟
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