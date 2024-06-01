شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يواصل التأهيل من الإصابة لمدة أسبوعين قبل العودة لتدريبات الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، برنامجه التأهيلى الذى يخضع له فى الوقت الحالي بسبب معاناته من إصابة العضلة الأمامية.

ومن المنتظر أن يواصل شيكابالا التأهيل لمدة أسبوعين، على أن يعود بعدها للمشاركة فى التدريبات الجماعية لفريقه، ومن ثم المشاركة فى المباريات.

ويؤدى شيكابالا برنامجاً تأهيلياً تحت إشراف الجهاز الطبي في الزمالك للتعافى من إصابة العضلة الأمامية التي تعرض لها خلال الفترة الماضية ومنعته من المشاركة في مباريات القلعة البيضاء، خاصة أن اللاعب من العناصر المهمة فى خطة جوزيه جوميز المدير الفني.

ويأمل الجهاز الفني للزمالك في لحاق شيكابالا بمباراة سيراميكا بالجولة 28 من الدورى، حتى يطمئن على جاهزية جميع العناصر لحاجته لكل لاعب فى المرحلة المقبلة التي لا تقبل رفاهية التفريط فى النقاط من أجل المنافسة على اللقب.

ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا المقرر له يوم 14 يونيو المقبل والمؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.