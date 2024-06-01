شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات لا تفوتك عن يوسف أيمن لاعب الدحيل وصفقة الأهلي المنتظرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بات يوسف ايمن لاعب الدحيل القطري أحد أبرز المُرشحين للانتقال للنادي الأهلي خلال الموسم المقبل، بعدما شهدت الأيام الماضية اتصالات مكثفة بين اللاعب والأهلي ونادي الدحيل.

في السطور التالية نرصد أهم 10 معلومات عن صفقة يوسف أيمن المُرشحة بقوة لتدعيم دفاع الأهلي فى الموسم المقبل.

بدأ يوسف أيمن صاحب الـ25 عاماً مسيرته الكروية مع أكاديمية أسباير بقطر عام 2017 ثم انتقل لنادي الدحيل . خاض تجربة احتراف بفريق تحت 21 عاما بنادي أوبين البلجيكي قبل أن يعود للدحيل نهاية 2018 . لعب لأندية السيلية وقطر بالدوري القطري قبل أن يستقر بصفوف الدحيل منذ صيف 2022 . إجمالاً شارك يوسف في 79 مباراة كقلب دفاع، سجل خلالها 5 أهداف وصنع هدفا، مقابل 8 مشاركات كظهير أيمن . خاض يوسف أيمن 5 مباريات دولية بقميص المنتخب القطري المتوج مؤخراً بكأس آسيا. تبلغ قيمة اللاعب التسويقية 350 ألف يورو، بحسب بيانات موقع "ترانسفير ماركت" للإحصائيات . المفاوضات شهدت اتفاق الأهلي مع اللاعب والنادي القطري على إتمام الصفقة لمدة موسماً على سبيل الإعارة. حال ضم يوسف ايمن سيتم قيده كلاعب محلي لأنه يحمل الجنسية المصرية بجانب الجنسية القطرية. اعتلى يوسف أيمن منصة التتويج مرتين على مدار مسيرته، حيث حصد الدوري القطري مع الدحيل في عامي 2017 و2023. نال يوسف ايمن موافقة مسئولو الأهلي لارتداء القميص الأحمر في الموسم المقبل ويتبقي إنهاء الصفقة بشكل رسمي.

من ناحية أخرى، أغلق مسئولو النادي الأهلي الباب فى وجه احتراف إمام عاشور لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وحسم الأهلي هذا الأمر بسبب حاجة الفريق لجهود اللاعب.

وقال مصدر، إن الأهلي لم يتلق عروضاً رسمية لضم إمام عاشور، ولكن قد يكون هناك اهتمام من أندية خارجية باللاعب نتيجة العروض القوية التى يٌقدمها مع الأهلي منذ انتقاله إلى صفوفه بداية الموسم الجاري.

وشدد المصدر على أن الأهلي مُتمسك باستمرار إمام عاشور بعدما أصبح أحد أبرز لاعبى الفريق وقدم نفسه بشكل جيد، لذا سيكون من الصعب الموافقة على أى عرض خارجي

وكشف المصدر أن إمام عاشور لا يرغب فى الرحيل ويتمنى البقاء مع المارد لمواصلة البطولات والإنجازات التي حققها مع المارد الأحمر هذا الموسم، وأبرزها التتويج بدوري أبطال أفريقيا مؤخراً على حساب الترجي التونسي.