7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 1 يونيو 2024 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها، محمد صلاح ينضم لمعسكر منتخب مصر اليوم استعدادا لبوركينا فاسو وغينيا بيساو، الأهلي يغلق الباب أمام احتراف إمام عاشور فى الميركاتو الصيفى.

محمد صلاح ينضم لمعسكر منتخب مصر اليوم استعدادا لبوركينا فاسو وغينيا بيساو

ينضم الدولي المصري محمد صلاح لمعسكر منتخب مصر اليوم، السبت، لتكتمل صفوف الفراعنة استعدادًا لمواجهة بوركينا فاسو التى تقام باستاد القاهرة 6 يونيو الجارى، فى الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لمونديال 2026.

يعود البرتغالى جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، من البرتغال اليوم، السبت، حيث تنتهى الإجازة التي منحها للفريق خلال فترة التوقف الدولى نظرا لارتباط المنتخب الوطنى بمباراتى بوركينا فاسو وغينيا بيساو، فى الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ينطلق معسكر المنتخب الأولمبي، اليوم السبت، استعدادًا لمواجهتي كوت ديفوار الوديتين فى يونيو الجاري، فى ضوء التحضير للمشاركة بدورة الألعاب الأولمبية المقرر لها يوليو وأغسطس المقبلين فى باريس.

يتوجه أحمد حمدي، لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، إلى ألمانيا اليوم، السبت، لاجراء جراحة الرباط الصليبي تحت إشراف أطباء متخصصين حتي يعود سريعا للمشاركة مع الفريق الأبيض فى أقرب وقت، بعدما ينتهي من برنامجه التاهيلي.

يبدأ التونسى على معلول، الظهير الأيسر للأهلي، تنفيذ برنامجه التأهيلى للتعافى من جراحة وتر أكيلس بعد 5 أيام، حيث يحصل اللاعب على راحة أسبوعين منذ إجراء الجراحة فى 20 مايو الماضى.

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