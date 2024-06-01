شكرا لقرائتكم خبر عن وائل رياض يضم عمر عبد المجيد لاعب هامبورج الألماني لمعسكر منتخب الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استدعى وائل رياض، المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، عمر عبد المجيد لاعب هامبورج الألماني تحت 20 عاما لمعسكر المنتخب خلال شهر يونيو الجارى.

يأتي ذلك في إطار حرص الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب على ضم أفضل العناصر سواء داخل مصر أو خارجها لتمثيل المنتخب.

وسبق وأقام وائل رياض معسكرا خاصا للاعبين المحترفين ومزدوجى الجنسية لمشاهدتهم عن قرب والحكم عليهم، بجانب متابعة جميع اللاعبين داخل مصر من خلال متابعة دورى الجمهورية والقيام بجولات في مختلف المحافظات.

يذكر أن منتخب الشباب فاز مؤخرا على النصر للتصدير بثلاثية نظيفة وديا، كما فاز على الداخلية بنفس النتيجة، قبل أن يهزم سيراميكا اليوم 4/2.