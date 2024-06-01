شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يستمتع بوقته فى رحلة عائلية قبل الانضمام لمنتخب مصر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر النجم المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، مع أفراد أسرته، في رحلة عائلية ونزهة بحرية قبل الانضمام لصفوف المنتخب الوطني المصري، استعدادا لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في التصفيات المؤهلة لكأس العالم المقبلة.

وأطل صلاح بمظهره الجديد عقب قص شعره بعد فترة طويلة من مظهره المعتاد، مع شقيقته رباب وشقيقه نصر، وبعض المقربين منه، فى عدة صور نشرتها شقيقته عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، وظهر محمد صلاح بجوار أفراد أسرته على الشاطئ وداخل المنزل فى لقطات مبهجة استمتع خلالها النجم المصرى بوقته قبل الاستعداد لمباريات المنتخب القادمة.



صلاح مع شقيقته رباب وشقيقه نصر

وانضم منذ قليل محمد صلاح لاعب منتخب مصر الأول لكرة القدم إلى معسكر الفريق المقام بالقاهرة استعدادا لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، المقرر لهما 6 و 10يونيو الجاري في الجولة الثالثة و الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وانتظم 25 لاعبا فى معسكر منتخب مصر هم: محمد الشناوي ومصطفي شوبير ومحمد عواد ومهدي سليمان ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعه وياسر إبراهيم وأحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وأكرم توفيق ومحمد حمدي واحمد فتوح ومروان عطية وحمدي فتحي واحمد نبيل كوكا وامام عاشور وأحمد سيد زيزو وناصر ماهر وإبراهيم عادل ومصطفي فتحي ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفي محمد ومحمد الشامي وأحمد أمين أوفا، محمد شريف.



محمد صلاح مع شقيقته رباب