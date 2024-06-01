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الامارات | الوصل يحصد ألقاب جديدة بعد ثنائية الدوري والكأس

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أبوظبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن الوصل يحصد ألقاب جديدة بعد ثنائية الدوري والكأس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت رابطة المحترفين عن الفائزين بجوائز الأفضل في شهر مايو الجاري، لفئات أفضل لاعب ومدرب وحارس مرمى على الترتيب.
وسيطر فريق الوصل على جوائز الأفضل عن شهر مايو الماضي، بعد حسم لقب دوري أدنوك للمحترفين الموسم الجاري 2023-2024 وقبلها كان قد فاز بكأس رئيس الدولة، إذ حصل نجم «الإمبراطور» فابيو دي ليما بجائزة أفضل لاعب، متفوقاً على الرباعي نيكسنيس كيبانو (الجزيرة)، إيغور جيسوس (شباب الأهلي)، نيكولاس خيمينيز (الوصل)، عجمان (وليد أزارو).
وحصل المدير الفني للوصل الصربي ميلوش ميلوييفيتش، على جائزة أفضل مدرب، وتفوق على دانيال إيسايلا (عجمان)، بينيتو كاربوني (الإمارات).
ونال الوصلاوي خالد السناني جائزة أفضل حارس، متفوقاً على محمد الحوسني (عجمان)، فهد الظحناني (بني ياس).

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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