الامارات | أضرار في الرئة تبعد بطل طواف فرنسا فينغيغارد عن أولمبياد باريس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لن يشارك الدرّاج يوناس فينغيغارد، حامل لقب طواف فرنسا للدراجات الهوائية عامي 2022 و2023 والذي تعرّض لحادث خطير قبل ثمانية أسابيع، في أولمبياد باريس المقبل، بعد غياب اسمه عن تشكيلة بعثة منتخب بلاده الدنمارك السبت.

واختير أربعة دراجين هم ميكل نورسغارد بييرغ، مادس بيدرسن، ماتياس سكييلموسه وميكايل موركوف للمشاركة في سباق الطرق المقرّر في الثالث من أغسطس.

في الرابع من مايو الماضي، أصيب فينغيغارد بأضرارٍ في الرئة، بعد حادث مروّع تعرّض له خلال مشاركته في طواف الباسك.

نُقل ابن الـ27 عاماً على حمالة مع دعامة لعنقه وجهاز تنفسي، قبل أن يتبيّن في المستشفى أنه تعرّض لكسور في عظمة الترقوة وأضلاع عدة.

وفي مقطع فيديو نشره على حسابه في موقع إكس، قال الدنماركي إنه عاد إلى التمارين على دراجته على أمل استعادة لياقته للمشاركة في طواف فرنسا.

قال عن السباق المقرّر بين 29 يونيو و21 يوليو بعيداً عن العاصمة باريس كما جرت العادة "لا أعرف إذا كنت سأتعافى لكن سأقوم بكل ما في وسعي للتواجد هناك".

أما مدرّبه تيم هيمسكرك، فقال مطلع الأسبوع ليومية بي تي الدنماركية إن الدراج جاء إلى تيني في جبال الألب الفرنسية للتدرّب على علو مرتفع "هذه مرحلة جديدة له، وبدأت الامور تشبه التمارين الطبيعية".