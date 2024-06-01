الامارات | كأس أوروبا 2024.. المجموعات وسجل الفائزين والدول الأكثر تتويجاً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتقاسم ألمانيا وإسبانيا صدارة الدول الأكثر تتويجاً بكأس أمم أوروبا برصيد 3 ألقاب تليها فرنسا وإيطاليا بلقبين مقابل بطولة واحدة لكل من الاتحاد السوفياتي، تشيكوسلوفاكيا، هولندا، الدنمارك، اليونان، البرتغال.

وفي ما يلي سجل الفائزين والمباريات النهائية لكأس أوروبا التي تنطلق نسختها السابعة عشرة في ألمانيا في 14 يونيو الجاري:



1960: الاتحاد السوفياتي - يوغوسلافيا 2-1 بعد التمديد (في فرنسا)

1964: إسبانيا - الاتحاد السوفياتي 2-1 (في إسبانيا)

1968: إيطاليا - يوغوسلافيا 1-1 ثم 2-0 في مباراة معادة (في إيطاليا)

1972: ألمانيا الغربية - الاتحاد السوفياتي 3-0 (في بلجيكا)

1976: تشيكوسلوفاكيا - ألمانيا الغربية 2-2 (5-3 بركلات الترجيح) (في يوغوسلافيا)

1980: ألمانيا الغربية - بلجيكا 2-1 (في إيطاليا)

1984: فرنسا - اسبانيا 2-0 (في فرنسا)

1988: هولندا - الاتحاد السوفياتي 2-0 (في ألمانيا الغربية)

1992: الدنمارك - ألمانيا 2-0 (في السويد)

1996: ألمانيا - تشيكيا 2-1 بالهدف الذهبي (في إنكلترا)

2000: فرنسا - إيطاليا 2-1 بالهدف الذهبي (في بلجيكا وهولندا)

2004: اليونان - البرتغال 1-0 (في البرتغال)

2008: إسبانيا - ألمانيا 1-0 (في النمسا وسويسرا)

2012: إسبانيا - إيطاليا 4-0 (في بولندا وأوكرانيا)

2016: البرتغال - فرنسا 1-0 بعد التمديد (في فرنسا)

2020: إيطاليا - إنجلترا 1-1 (3-2 بركلات الترجيح) (في 11 بلداً)



المجموعات

المجموعة الأولى: ألمانيا، اسكتلندا، المجر، سويسرا

المجموعة الثانية: إسبانيا، كرواتيا، إيطاليا، ألبانيا

المجموعة الثالثة: سلوفينيا، الدنمارك، صربيا، إنكلترا

المجموعة الرابعة: بولندا، هولندا، النمسا، فرنسا

المجموعة الخامسة: بلجيكا، سلوفاكيا، رومانيا، أوكرانيا

المجموعة السادسة: تركيا، جورجيا، البرتغال، تشيكيا