الامارات | 270 مشجع مدريدي يتعرضون للإحباط في الطريق إلى لندن

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شعر ما يقرب من 270 مشجعاً لفريق ريال مدريد باحباط شديد جراء عدم إقلاع طائرتهم إلى لندن لحضور المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا أمام بوروسيا دورتموند والتي ستقام في وقت لاحق من اليوم السبت (الساعة 23:00 مساء).

ووفقا لشبكة "تيليسينكو"، كان من المفترض أن تقلع الطائرة في وقت مبكر من اليوم ولكنها تعرضت لعطل.

وذكرت تقارير أن الجماهير دفعت 1095 يورو (1188 دولار) لكل منهم ذهاباً وإياباً، وطالبوا بوسيلة نقل بديلة في وقت مناسب. ولم يتضح في البداية ما إذا كانوا سوف يتمكنون من حضور المباراة ضد بوروسيا دورتموند أم لا.

وذكرت تيليسنكو إن مطار مدريد باراخاس الدولي في مدريد جهز 90 رحلة إضافية خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالي بسبب نهائي دوري أبطال أوروبا.