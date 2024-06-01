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قبل صدام الريال ودورتموند.. تاريخ 8 نهائيات أقيمت في إنجلترا

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ياسر رشاد - القاهرة - يحتضن ملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن، نهائي من العيار الثقيل مساء اليوم السبت، وذلك بين فريقي وبوروسيا دورتموند.

 

ويعتبر نهائي اليوم بين الريال ودورتموند، هو النهائي التاسع الذي تستضيفه إنجلترا، ونعرض تاريخ المباريات النهائية التي أٌيمت في لندن كالتالي:

 

أول نهائي أقيم في إنجلترا تم لعبه على ملعب ويمبلي في لندن عام 1963، وانتصر ميلان على بنفيكا بهدفين مقابل هدف.

وخسر بنفيكا نهائي مجدداً على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن عام 1968 ضد مانشستر يونايتد بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

وانتصر أياكس على باناثينايكوس اليوناني في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 1971 على ملعب ويمبلي بهدفين دون مقابل.

وفاز في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 1978 في ملعب ويمبلي بلندن على كلوب بروغ بهدف مقابل لا شيء.

وأحرز أول ألقابه في دوري أبطال أوروبا عام 1992 على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن عندما انتصر على سامبدوريا بهدف دون مقابل.

واستضاف ملعب أولد ترافورد في مدينة مانشستر الإنجليزية نهائي دوري أبطال أوروبا في 2003 عندما تعادل ميلان سلبياً مع يوفنتوس، وانتصر الروسونيري بركلات الترجيح.

وعاد ملعب ويمبلي وابتسم مجدداً لبرشلونة عندما فاز بلقب دوري أبطال أوروبا عليه في 2011 ضد مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

 

النهائي الأخير في إنجلترا قبل عام 2024 كان في 2013 على ملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن عندما انتصر بايرن ميونيخ على بوروسيا دورتموند بهدفين مقابل هدف واحد.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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