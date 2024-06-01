أساطير اليورو : ميشيل بلاتيني من قمة المجد إلى قاع الفساد



ياسر رشاد - القاهرة - بلا ادني شك يقف ميشيل بلاتيني على قمة نجوم الكرة الفرنسية عبر كل عصورها فرغم نجاح جوست فونتين في نهائيات كاس العالم 1985 في الوصول بمنتخب فرنسا إلى المركز الثالث إلا أن النجم الكبير بلاتيني قاد منتخب الديوك لأحراز اول القابه القارية عام 1984 بالفوز بكأس الأمم الاوربية التي أحتضنتها فرنسا تحديدا .

بلاتيني لم يكن مجرد قائد للمنتخب الفرنسي في البطولة وسط كوكبة من افضل أجيال الكرة الفرنسية بل كان النجم الاول لها بلا منازع بل يمكن القول أنه لا يوجد نجم في تاريخ بطولة امم اوربا قدم في بطولة واحدة ما قدمه بلاتيني لمنتخب بلاده في هذه النسخة من أمم اوربا ويكفي تسجيله لتسعة اهداف تصدر بها قائمة هدافي البطولة بل يظل هذا الرقم هو الرقم القياسي لأي هداف في تاريخ بطولات كأس الأمم الأوربية .

اهداف بلاتيني التسعة تضمنت تسجيله هاتريك مرتين في مرمى يوغسلافيا و بلجيكا في الدور الأول إلا أن قيمة بلاتيني الحقيقية ظهرت في مباراة الدور نصف النهائي مع البرتغال التي كادت ان تحقق مفاجأة صارخة عندما تقدمت حتى قبل نهاية المباراة بهدفين لهدف إلا ان بلاتيني الذي سجل هدف فرنسا الأول عاد وسجل هدف التعادل في الوقت القاتل ليضمن للفريقين الأتجاده للوقت الأضافي الذي نجح خلاله الفرنسيون في تحقيق هدف الفوز والتاهل للمباراة النهائية امام أسبانيا والتي أفتتح بلاتيني فيها أهداف منتخب فرنسا قبل ان يسجل بيلون الهدف الثاني ويرفع بلاتيني كأس هنري ديلوني للمرة الأولى في تاريخ فرنسا .

ويتحدث بلاتيني عن هذه اللحظات الرائعة قائلا : لقد كان الفوز بهذه البطولة هو الفوز الأول لفرنسا ببطولة كبرى على مستوى جميع اللعبات الجماعية ليكون هذا النجاز هو الفضل في تاريخ فرنسا الكروي و الرياضي بصفة عامة . بالنسبة لي كانت نهائيات 1984 هي البطولة الوحيدة التي خضتها مع منتخب فرنسا وأنا في كامل لياقتي البدنية ففي كأس العالم 1982 كنت مصابا و نفس الشىء في نهائيات كاس العالم 1986 بالمكسيك .

وأضاف : قبل كأس العالم 1982 لم تكن لدينا الثقة في امكانية الوصول للأدوار النهائية في البطولات الكبرى لكن عندما صعدنا للدور نصف النهائي امام ألمانيا الغربية في ذلك الوقت تكونت لدينا قناعة اننا فريق كروي متميز خاصة اننا نجحنا في الوصول لنصف النهائي بعد تجاوز العديد من المباريات الصعبة وأصبح لدينا الثقة في الفوز باللقب الأوربي على ملعبنا وهو ما حدث بالفعل تحت قيادة مدير فني عملاق هو ميشيل هيدالجو .

عقب نهائيات أمم أوربا 1984 لم يتوقف النجم الكبير عن العطاء فنجح في قيادة فرنسا للدور نصف النهائي لكاس العالم 1986 لكنه خسر مجددا أمام منتخب المانيا الغربية ليعتزل بعدها اللعب الدولي .

على مستوى الاندية كان بلاتيني هو النجم المتوج في الدوري الإيطالي عبر سنوات طويلة مع فريق اليوفنتوس حيث قاد السيدة العجوز للحصول على عدد من القاب الدوري الإيطالي وكاس إيطاليا ثم كان التتويج الكبير باللقب الأول في تاريخ اليوفي بلقب دوري ابطال اوربا عام 1985 في المباراة النهائية الشهيرة مع ليفربول بملعب هيسيل ببروكسل والتي سجل فيها بلاتيني هدف الفوز من ركلة جزاء .

نجومية بلاتيني حسمت التصويت له كأفضل لاعب أوروبي في الأعوام 1983 و1984 و1985 وحصل بلاتيني على جائزة أفضل لاعب في العالم والتي تمنحها مجلة الكرة العالمية عامي 1984و1985.

ترأس بلاتيني لجنة تنظيم كأس العالم 1998 والتي أقيمت في وطنه فرنسا ثم واصل طموحه الاداري ليصل الى منصب رئيس الأتحاد الأوربي لكرة القدم .

تعرض بلاتيني إلى مشكلة كبيرة ادت إلى ابعاده بشكل نهائي عن العمل في المجال الرياضي بعدما تمت ادانته في قضية الفساد الخاصة بعملية اسناد كأس العالم إلى قطر .

