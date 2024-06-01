معلومات مثيرة عن حكم نهائي دوري الأبطال.. أتهم بقضية "مخدرات"

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الحكم السلوفيني سلافكو فينتشيتش، لإدارة نهائي دوري أبطال أوروبا 2024 بين ريال مدريد الإسباني وبروسيا دورتموند الألماني، والذي يقام مساء اليوم السبت، علي ملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

معلومات مثيرة عن حكم نهائي دوري أبطال أوروبا

يمتلك الحكم السلوفيني سلافكو فينتشيتش الذي سيدير نهائي دوري أبطال أوروبا الليلة، نقطة مظلمة في تاريخه، حيث سبق وأن تورط في قضية خطيرة للغاية خلال عام 2020، حيث احتجزته السلطات في دولة البوسنة، ضمن إطار تحقيقاتها في قضية مخدرات ودعارة.

وكانت الشرطة المحلية وقتها قد احتجزت سلافكو فينتشيتش في إطار عملية أطلقت عليها "كريتسال"، للقبض على عصابة دولية مختصة في الإتجار بالبشر والمخدرات.

وبعد تحقيقات مطولة، أطلقت السلطات القضائية سراح الحكم السلوفيني بعد ثبوت عدم ارتباطه بالعصابة التي تم اعتقال معظم عناصرها بتهم إجرامية آنذاك.

جدير بالذكر أن الحكم سلافكو فينتشيتش سبق وأن أدار ديربي الزمالك والأهلي الذي انتهي بنتيجة (0-3) في الدوري المصري الذي أقيم في يناير من العام 2023.