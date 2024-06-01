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معلومات مثيرة عن حكم نهائي دوري الأبطال.. أتهم بقضية "مخدرات"

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ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الحكم السلوفيني سلافكو فينتشيتش، لإدارة نهائي 2024 بين الإسباني وبروسيا دورتموند الألماني، والذي يقام مساء اليوم السبت، علي ملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

 

معلومات مثيرة عن حكم نهائي دوري أبطال أوروبا

يمتلك الحكم السلوفيني سلافكو فينتشيتش الذي سيدير نهائي دوري أبطال أوروبا الليلة، نقطة مظلمة في تاريخه، حيث سبق وأن تورط في قضية خطيرة للغاية خلال عام 2020، حيث احتجزته السلطات في دولة البوسنة، ضمن إطار تحقيقاتها في قضية مخدرات ودعارة.

 

وكانت الشرطة المحلية وقتها قد احتجزت سلافكو فينتشيتش في إطار عملية أطلقت عليها "كريتسال"، للقبض على عصابة دولية مختصة في الإتجار بالبشر والمخدرات.

وبعد تحقيقات مطولة، أطلقت السلطات القضائية سراح الحكم السلوفيني بعد ثبوت عدم ارتباطه بالعصابة التي تم اعتقال معظم عناصرها بتهم إجرامية آنذاك.

 

 

جدير بالذكر أن الحكم سلافكو فينتشيتش سبق وأن أدار ديربي الزمالك والأهلي الذي انتهي بنتيجة (0-3) في الذي أقيم في يناير من العام 2023.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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