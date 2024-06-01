الزمالك يتأهل لنهائي كأس مصر في كرة اليد

ياسر رشاد - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، في التأهل للدور النهائي لبطولة كأس مصر، بعد فوزه على البنك الأهلي بنتيجة 28/19، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على صالة تحيا مصر بـ6 أكتوبر، ضمن مباريات الدور نصف النهائي.

قدم لاعبو الزمالك، أداءاً مميزاً خلال أحداث المباراة، وانتهى الشوط الأول بتقدم الفريق بنتيجة 14 - 12، وواصل أبناء القلعة البيضاء سيطرتهم على مجريات الشوط الثاني، ليحسم كوماندوز اليد اللقاء بنتيجة 28/19.

ومن المقرر، أن يلتقي "يد الزمالك" غداً الأحد، مع الفائز من لقاء سبورتنج وسموحة، في تمام الساعة التاسعة مساء، على صالة تحيا مصر، في نهائي بطولة كأس مصر.

ويتكون الجهاز الفني لـ"يد الزمالك" من: حسن يسري رئيساً للجهاز، وإيهاب محسن مديراً فنياً، ومحمد رمضان هتلر مدرباً عاماً، ومحيي صلاح مدرباً لحراس المرمى، وأشرف عز الدين رئيساً للجهاز الطبي، وجمال شعبان مديراً إدارياً.