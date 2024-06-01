رسالة غامضة من كيميتش تصدم برشلونة

ياسر رشاد - القاهرة - علق جوشوا كيميتش على مستقبله مع فريقه الحالي بايرن ميونخ الألماني، بعد الأنباء التي ترددت حول اقتراب برشلونة من الحصول على خدماته.

وأكد كيميتش في تصريحات اليوم السبت، أنه رحيله من بايرن ميونخ يعتمد على موقف إدارة البفاري، مشيرًا إلى أنه سيُجري محادثات حول مستبقله مع النادي.

تصريحات كيميتش

تحدث كيميتش، في تصريحات أبرزها فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، عبر حسابه بشبكة "إكس" اليوم السبت، حيث قال عن مستقبله: "الأمر لا يعتمد علي فقط، لكن أيضًا النادي ماذا يريد؟".

وتابع نجم البافاري:"النادي يظل نقطة اتصالي الأولى والأخيرة، وسأجري محادثات بشأن مستقبلي خلال الفترة المقبلة، كما أنه لا يزال لدي عام واحد متبقيا في عقدي".

الجدير بالذكر أن تقارير صحفية كشفت في وقت سابق بأن المدرب الألماني هانز فليك، المدير الفني الجديد لبرشلونة، سيلعب دورا في إقناع جوشوا كيميتش بالانتقال للنادي الكتالوني.