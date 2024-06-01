هانز فليك يطلب من برشلونة التعاقد مع كيميتش

ياسر رشاد - القاهرة - نجحت إدارة برشلونة الإسباني في التعاقد مع المدرب الألماني هانز فليك، المدير الفني السابق لبايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا، وذلك من أجل قيادة الفريق فنيًا خلال الموسم المقبل.

جاء تعاقد إدارة البلوجرانا مع فليك، بعد فشل المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز، المدير الفني السابق للبارسا، عقب خروج النادي من الموسم بدون ألقاب.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية أن هانز فليك طلب من إدارة النادي الإسباني تدعيم الفريق بلاعبين مميزين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضحت أن هناك رغبة كبيرة في التعاقد مع عدد من اللاعبين السوبر وعلى رأسهم الألماني جوشوا كيميتش، لاعب بايرن ميونخ، والذي يعد هدفَا للنادي، بعد طلب فليك بضرورة التعاقد معه خلال الميركاتو المقبل.

الجدير بالذكر أن كيميتش لديه عقد مع بايرن ميونخ الألماني حتى الصيف المقبل من 2025، مما يجعل هناك صعوبة في الحصول على خدماته في ظل المعاناة الاقتصادية التي يمر بها برشلونة.