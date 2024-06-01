اللجنة التنفيذية تعقد اجتماع للتحضير لسفر بعثة مصر الاولمبية باريس 2024

ياسر رشاد - القاهرة - عقدت صباح اليوم اللجنة التنفيذية والمكونة من قطاعات وزارة الشباب والرياضة المختصة وأعضاء الجهاز التنفيذي للجنة الأولمبية المصرية، وذلك لمتابعة كافة التفاصيل والتجهيز للاجتماع الرسمي للبعثة المصرية والذي سيتم عقدة بحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى والمهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية والمهندس شريف العريان الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية، وأعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية وأعضاء الجهاز التنفيذي.

وقد ناقشت اللجنة التنفيذية الانتهاء من عمل التأمين علي حياة جميع أفراد البعثة المصرية الرسمية منً خلال شركة أليانس للتأمين ، كما تم التطرق الي تحديد موعد استلام الملابس الرسمية للبعثة المصرية والتي تم توفيرها بالمجان كاملة من شركة بوما وكونكريت والتي من المنتظر ان يتم استلامها الأسبوع المقبل .