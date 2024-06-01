5 عادات يتفاءل بها ريال مدريد قبل نهائي دوري الأبطال

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي فريق ريال مدريد الاسباني مساء اليوم ( السبت ) مع منافسه فريق بروسيا دورتموند الالماني في نهائي دوري أبطال اوربا على ملعب ويمبلي بالعاصمة الانجليزية لندن وهو التأهل الذي بات مألوفا للفريق الاسباني الكبير الذي يسعى مساء اليوم لاحراز لقبه الخامس عشر في اكبر مسابقات الاندية الاوربية .

ومن المثير ان نجاح ريال مدريد في الفوز بالمباريات النهائية بات مرتبطا لدى النادي بعدد من التقاليد و المعتقدات بل والخرافات التي تقوم بها ادارة النادي قبل تلك المباريات التي بلغت 17 مباراة نهائية في دوري الأبطال والتي نرصد منها في هذا التقرير خمسة امور .

الاولى : جيرمي دي ليون مفتاح الفوز باللقب

هذا الموسم قرر كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد ان يضع اسم لاعب شاب موجود في فرق الناشئين من بورتوريكو اسمه جيرمي دي ليون ليكون ضمن قائمة الفريق التي ستسافر الى لندن للمشاركة في نهائي دوري أبطال اوربا على الرغم من عدم مشاركته في المباراة وعدم قيده في المسابقة من الاساس .

وتعليقا على هذا الامر قال أنشيلوتي : خرافة . ربما تعد خرافة لكن انا اعتقد ان يملك الفريق بعض من حسن الطالع افضل من جلب سوء الحظ للفريق .

الثاني : نفس طاقم الطائرة

اعتاد ريال مدريد على ان يسافر بنفس طاقم الطائرة في المباريات الهامة في دوري أبطال اوربا منذ فوزه على بايرن ميونخ برباعية نظيفة عام 2014 .

خوان سياركو من الخطوط الجوية الأسبانية اكد ان ريال مدريد طلب نفس الطاقم وقال : فلورينتينو بيريز رئيس ريال مدريد و اغلب اعضاء مجلس الادارة دائما يطلبون نفس الطاقم لانهم يحبون الوجوه التي تجلب حسن الطالع والذين يحبون الفريق .

الثالث : الصعود والنزول من اتوبيس الفريق

يتبع لاعبي ريال مدريد نظاما محددا في الصعود والنزول من اتوبيس الفريق في المباريات فمثلا نجم الفريق الالماني توني كروس والذي سيخوض اخر مبارياته مساء اليوم قبل الاعتزال يكون اخر لاعب يغادر اتوبيس الفريق عند وصوله الى ملعب المباراة

الرابع : لافتة الجماهير

وهي الافتة التي ترفعها جماهير ريال مدريد في المباريات النهائية ومكتوب عليها : حتى النهاية . هيا يا ريال . هذا الافتة اعتدتها رابطة جماهير ريال مدريد ويطلق عليها الجدار الابيض ولا تظهر الا في المباريات النهائية واخر ظهور لها كان في نهائي باريس امام ليفربول

الخامس : ميكروفون ناتشو بيينا

ناتشو بيينا هو الشخص الذي يقوم بأعلان الاسماء و تحميس الجماهير قبل عملية الاحماء في المباريات وهو يرافق الفريق المدريدي منذ نهائي لشبونة و ادارة ريال مدريد تتفاءل به كثيرا