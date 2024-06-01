ريال مدريد يعوض 270 مشجعًا بعد فشل سفرهم للندن

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت الساعات القليلة فشل سفر 270 مشجعًا من جمهور ريال مدريد للعاصمة الإنجليزية لندن، وذلك من أجل مؤازرة العملاق الإسباني أمام بوروسيا دورتموند الألماني، في نهائي دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم 2023/2024.

ومن المقرر انطلاق مواجهة ريال مدريد أمام بوروسيا دورتموند في العاشرة من مساء اليوم السبت، والتي يشهدها ملعب "ويمبلي".

وقامت إحدى الشركات السياحية بتنظيم رحلات للمشجعين “270” مشجعًا، لكن لم ينجحوا في السفر للعاصمة لندن، بعد العطل الذي حدث فجأة في الطائرة.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية، أن إدارة ريال مدريد ستقوم بتعويض هؤلاء المشجعين بتذاكر لمشاهدة الفريق في مقصورة كبار الشخصيات في ملعب النادي "سنتياجو برنابيو".

وأشارت إلى أن النادي الإسباني سيقوم بإعادة الأموال المدفوعة من كل مشجع والبالغة مبلغ 1095 يورو للرحلة.

ومن المقرر أن يقوم ريال مدريد بإذاعة مباراة الفريق أمام بوروسيا دورتموند على شاشة عملاقة في ملعب سانتياجو برنابيو، بحضور جماهيري كبير.