رويس والفرصة الأخيرة لتحقيق حلم العمر

ياسر رشاد - القاهرة - ساعات قليلة تفصل عشاق الساحرة المستديرة عن الاستمتاع بمشاهدة نهائي دوري أبطال اوروبا لموسم 2023 / 2024 بين فريقي ريال مدريد الإسباني وبروسيا دورتموند الألماني.

ومن المنتظر أن تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة من مساء اليوم السبت على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن.

رويس يصل المحطة الأخيرة

ومن جانبه، أعلن الألماني ماركو رويس البالغ عمره 34 عاماً الإعتزال عن ممارسة كرة القدم ونهاية مشواره مع دورتموند بنهاية الموسم الحالي.

وتعتبر مباراة اليوم هي المحطة الأخيرة للمخضرم رويس مع فريقه، حيث أنه ودع جمهور بروسيا في آخر مباراة في الدوري الألماني، ليتبقى له خوض نهائي دوري الأبطال اليوم السبت.

الفرصة الأخيرة لتحقيق حلم العمر

رويس

يسعى رويس لاستغلال مباراة اليوم حيث أنها "الفرصة الأخيرة" ليحقق نجم دورتموند "حلم العمر" والذي سعى له 12 عاما ليتذوق النجاح القاري للمرة الأولى والأخيرة في مسيرته الطويلة مع النادي الألماني العريق.

ويعتبر ماركو رويس هداف دورتموند التاريخي في دوري أبطال اوروبا برصيد 24 هدفا.

وقبل 11 عاماً خسر ماركو رويس المباراة النهائية في دوري أبطال اوروبا بعد هزيمة بوروسيا دورتموند أمام غريمه التقليدي بايرن ميونيخ في عام 2013 على ملعب ويمبلي نفس مكان مباراة اليوم.

وقال لاعب منتخب ألمانيا السابق "النهائي في ويمبلي كان قبل 11 عاما، والمنافس كان مختلفا، لذلك لا يتعلق الأمر بالثأر، بل يتعلق فقط بالترقب. الهدف الآن هو الفوز باللقب لأنه لا يمكن تخيل كيف يمكن أن تكون الأمور في اليوم التالي هنا (في دورتموند). الأمر يتعلق بما سيحدث في 90 دقيقة، وربما 120 دقيقة.

"مع مرور الوقت، تصبح أكثر خبرة، ويمكنك الاستعداد بشكل أفضل مما كنت عليه عندما كان عمرك 20 عاما. لكنني أعتقد أنه من الطبيعي أن يشعر الجميع بالتوتر".