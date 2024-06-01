بوروسيا دورتموند: السعادة سبب تألق المواهب في النادي

ياسر رشاد - القاهرة - علق سيباستيان كيل، المدير الرياضي لنادي بوروسيا دورتموند، على أسباب تألق المواهب في النادي، بعدما نجح الفريق الأول لكرة القدم في التأهل للمباراة النهائية من دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم 2023/2024.

وكشف كيل عن أسباب نجاح بوروسيا دورتموند، حيث قال: "بالتأكيد هذا يتحدث عنا جيدًا وعن العمل الذي نقوم به، وصلنا إلى النهائي بدون هالاند وبيلينجهام، لسنا في حالة سيئة، أليس كذلك".

وأكمل: "ما جعلنا نصل لهذا النجاح، هو أننا نعرف قدراتنا وما نستطيع تحقيقه من خلال اقتصاد مستقر، لأننا لا نملك قوة الأندية الأخرى وهذا أمر واضح".

وأضاف: "اللاعبين الشباب يجدون أجواءً مميزة للغاية هنا، نحن نجيد التعامل مع هؤلاء الشباب حتى ينفجرون معنا".

وأردف: "فمثلًا، رغبة سانشو كانت الرحيل وانتقل إلى مانشستر يونايتد لأنه أراد الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا، فهذا أمرًا طبيعيًا، لكن هنا سيجد الاستقرار ويمكنه الشعور بالسعادة والآن هو سيلعب معنا نهائي البطولة".