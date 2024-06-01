بوروسيا دورتموند: "لدينا ثأر من ملعب ويمبلي"

ياسر رشاد - القاهرة - علق المدير الرياضي لبوروسيا دورتموند سيباستيان كيل، على مواجهة فريقه أمام ريال مدريد، ضمن منافسات نهائي دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم 2023/2024.

ومن المقرر انطلاق مواجهة ريال مدريد أمام بوروسيا دورتموند في العاشرة من مساء الليلة، في المباراة التي يشهدها ملعب ويمبلي بانجلترا.

وتحدث سيباستيان كيل، في تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، حيث قال: "أظن أن هذا أمر جيد بالنسبة لنا أن نصل إلى تلك المرحلة من البطولة".

وتابع: "عندنا ثأر أيضًا من ملعب ويمبلي، بعد خسارة لقب دوري أبطال أوروبا 2013 أمام بايرن ميونخ، لذا لابد أن ننهى هذه المسألة".

وأكمل: "بالطبع، هذه المباراة ستكون ممتعة ومثيرة للاهتمام، لأن جود يحب الفوز ويكره الخسارة، لكني آمل أن يتذوقها في ويمبلي".

بينما تحدث عن جود بيلينجهام، فقال: "بعيدًا عن أنه لاعب رائع وكنا نتوقع تألقه مع ريال مدريد، ولكن أتمنى ألا يكون في يومه".

واختتم كيل تصريحاته: "نُدرك قيمة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، من الطبيعي أن يكونوا المرشحين، ولكن 90 أو 120 دقيقة يمكن أن يحدث فيها أي شيء".