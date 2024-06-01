بايرن ميونخ يستهدف التعاقد مع برونو فرنانديز من اليونايتد

ياسر رشاد - القاهرة - يستهدف بايرن ميونخ الألماني لاعب الوسط البرتغالي برونو فرنانديز، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويبحث بايرن ميونخ عن التعاقد مع لاعبين مميزين خلال الميركاتو الصيفي المقبل، بعدما تولى فينيسنت كومباني الإدارة الفنية للنادي الألماني، بعدما رحل توماس توخيل، عقب الفشل في تحقيق أي ألقاب مع الفريق.

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية أن بايرن ميونخ يرغب في التعاقد مع اللاعب برونو فرنانديز من مانشستر يونايتد.

وأوضحت أن ميجيل بينيو، وكيل أعمال برونو فرنانديز، ألتقي بصحبة العديد من ممثلي عدة أندية أوروبية كبيرة خلال الأسبوع الماضي.

وأشارت التقارير إلى أن هذا الأمر يأتي في ظل التكهنات التي ترددت حول مستقبل الدولي البرتغالي مع فريقه مانشستر يونايتد.

الجدير بالذكر أن عقد برونو فيرنانديز مع مع مانشستر يونايتد، ينتهي في صيف 2026.