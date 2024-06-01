2000 شرطى لتأمين نهائي دوري أبطال اوربا

ياسر رشاد - القاهرة - نشرت الشرطة البريطانية حوالي 2000 ظباط وعسكري من قواتها بقلب مدينة لندن استعدادا للمباراة النهائية لدوري أبطال اوربا بين ريال مدريد الاسباني وبروسيا دورتموند الالماني والتي ستجمع الفريقين على ملعب ويمبلي في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة .

وقالت صحيفة الديلي تليجراف البريطانية ان 2000 شرطى تم نشرهم في وسط العاصمة البريطانية خوفا من اندلاع اعمال شغب سواء قبل المباراة او بعدها بين جماهير الفريقين كما تم تعزيز الامن في المناطق المحيطة بوسائل المواصلات والتي من المتوقع ان تكون في ازدحام شديد نتيجة عملية انتقال المشجعين الى ملعب ويمبلي شمال غرب العاصمة البريطانية .

وقالت الصحيفة البريطانية ان مسئولي الاتحاد الاوربي ومسئولي مدينة لندن اجتمعوا على مدار الايام الماضية من اجل تنظيم عملية دخول الجماهير وعدم تكرار الاحداث السيئة التي صاحبت المباراة النهائية لبطولة كأس اوربا عام 2021 بين انجلترا وايطاليا والتي انتهت بفوز المنتخب الايطالي .

وقال مسئول من الشرطة البريطانية لصحيفة الديلي تليجراف : نريد ان يأتي المشجعون الى لندن من اجل هذه المباراة التاريخية ومن اجل الاستمتاع والبهجة ولا نريد اي احداث شغب او عمليات غير مسئولة .سيكون هناك شرطيين في كل مكان ليس فقط في المناطق المحيطة بملعب ويمبلي بل ايضا في اماكن المشجعين و المناطق السياحية وسيكون هناك ايضا شرطيين لا يرتدون ملابس الشرطة من اجل التعرف على المشاغبين .