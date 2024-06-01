اخبار الرياضه

إصابة مقلقة لنجم البرتغال قبل اليورو 2024

0 نشر
0 تبليغ

منتخب البرتغال - تصفيات يورو 2024

منتخب البرتغال - تصفيات يورو 2024

تلقى المدرب روبرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب البرتغال، ضربة قوية قبل أيام من انطلاق بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2024″، بإصابة أحد نجوم الفريق.

ويقع منتخب البرتغال في مجموعته بجانب كل من؛ تركيا والتشيك وجورجيا.

وحسبما أفادت صحيفة “ريكورد”، فإن الدولي البرتغالي أوتافيو، لاعب نادي النصر السعودي، أثار قلق منتخب بلاده، بعد مشاركته أمس الجمعة في نهائي كأس خادم الحرمين.

وخرج أوتافيو، في الدقيقة 81 خلال مباراة الهلال، متأثرًا بإصابته.

اقرأ أيضًا: بينهم رونالدو.. نجوم الدوري السعودي يزينون قائمة منتخب البرتغال في يورو 2024

وأضافت الصحيفة أن خروج نجم النصر مصابا، أثار حالة من القلق داخل منتخب البرتغال، لا سيما وأنه ضمن قائمة الفريق لليورو.

وضمت قائمة البرتغال كل من:

حراسة المرمى: ديوجو كوستا (بورتو)، جوزيه سا (وولفرهامبتون)، روي باتريسيو (روما).

خط الدفاع: أنطونيو سيلفا (بنفيكا)، دانيلو بيريرا (باريس سان جيرمان)، ديوجو دالوت (مانشستر يونايتد)، جونزالو إيناسيو (سبورتينج لشبونة)، جواو كانسيلو ()، نيلسون سيميدو (وولفرهامبتون)، نونو مينديز (باريس سان جيرمان)، بيبي (بورتو) وروبن دياز (مانشستر سيتي).

الوسط: برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد)، جواو نيفيز (بنفيكا)، جواو بالينيا (فولهام)، أوتافيو مونتيرو (النصر)، روبن نيفيز (الهلال)، فيتينيا (باريس سان جيرمان).

الهجوم: برناردو سيلفا (مانشستر سيتي)، (النصر)، ديوجو جوتا ()، فرانسيسكو كونسيساو (بورتو)، جونزالو راموس (باريس سان جيرمان)، جواو فيليكس (برشلونة)، بيدرو نيتو (وولفرهامبتون)، رافائيل لياو (ميلان).

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا