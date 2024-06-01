إصابة مقلقة لنجم البرتغال قبل اليورو 2024

تلقى المدرب روبرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب البرتغال، ضربة قوية قبل أيام من انطلاق بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2024″، بإصابة أحد نجوم الفريق.

ويقع منتخب البرتغال في مجموعته بجانب كل من؛ تركيا والتشيك وجورجيا.

وحسبما أفادت صحيفة “ريكورد”، فإن الدولي البرتغالي أوتافيو، لاعب نادي النصر السعودي، أثار قلق منتخب بلاده، بعد مشاركته أمس الجمعة في نهائي كأس خادم الحرمين.

وخرج أوتافيو، في الدقيقة 81 خلال مباراة الهلال، متأثرًا بإصابته.

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وأضافت الصحيفة أن خروج نجم النصر مصابا، أثار حالة من القلق داخل منتخب البرتغال، لا سيما وأنه ضمن قائمة الفريق لليورو.

وضمت قائمة البرتغال كل من:

حراسة المرمى: ديوجو كوستا (بورتو)، جوزيه سا (وولفرهامبتون)، روي باتريسيو (روما).

خط الدفاع: أنطونيو سيلفا (بنفيكا)، دانيلو بيريرا (باريس سان جيرمان)، ديوجو دالوت (مانشستر يونايتد)، جونزالو إيناسيو (سبورتينج لشبونة)، جواو كانسيلو (برشلونة)، نيلسون سيميدو (وولفرهامبتون)، نونو مينديز (باريس سان جيرمان)، بيبي (بورتو) وروبن دياز (مانشستر سيتي).

الوسط: برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد)، جواو نيفيز (بنفيكا)، جواو بالينيا (فولهام)، أوتافيو مونتيرو (النصر)، روبن نيفيز (الهلال)، فيتينيا (باريس سان جيرمان).

الهجوم: برناردو سيلفا (مانشستر سيتي)، كريستيانو رونالدو (النصر)، ديوجو جوتا (ليفربول)، فرانسيسكو كونسيساو (بورتو)، جونزالو راموس (باريس سان جيرمان)، جواو فيليكس (برشلونة)، بيدرو نيتو (وولفرهامبتون)، رافائيل لياو (ميلان).