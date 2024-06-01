رقم قياسي ينتظر محمد صلاح في تصفيات كأس العالم 2026

انضم صباح اليوم السبت، محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي لمعسكر المنتخب المصري، استعدادًا لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، ضمن مبارتي الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة بوركينا فاسو يوم 6 يونيو الجاري وغينيا بيساو، يوم 10 من الشهر ذاته، ضمن مبارتي الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

وينتطر محمد صلاح قائد منتخب مصر رقمًا مميزًا في مباراة بوركينا فاسو ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

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ويعتبر حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر هو الهداف التاريخي للفراعنة، برصيد 68 هدفًا، أي بفارق 12 هدفًا عن محمد صلاح.

ويتواجد محمد صلاح في المركز الثاني، برصيد 56 هدفًا، حيث يمكن أن يصبح أسطورة ليفربول هو الهداف التاريخي لمنتخب بلاده، خلال تصفيات كأس العالم في عهد حسام حسن.

ويتصدر منتخب مصر جدول ترتيب مجموعته بتصفيات كأس العالم برصيد ست نقاط، فيما يأتي خلفه بوركينا فاسو في الوصافة بأربع نقاط.