بدون بيلينجهام.. بروسيا دورتموند يعلق على مواجهته لـ ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا

علق نادي بروسيا دورتموند، على مواجهته لـ ريال مدريد، اليوم السبت، ضمن منافسات نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد تأهله عى حساب باريس سان جيرمان.

ويستعد فريق بروسيا دورتموند لمواجهة ريال مدريد، اليوم السبت، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب “ويمبلي” بالعاصمة البريطانية لندن.

وقال سيباستيان وكيل المدير الرياضي لنادي بروسيا دورتموند عن وصولهم للنهائي في تصريحات نقلتها صحيفة “ماركا” الإسبانية: ” هذا أمر جيد، لقد وصلنا إلى هنا، النهائي، بدون هالاند أو بيلينجهام، لسنا في حالة سيئة”.

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وتابع:” نملك اقتصاد مستقر، ولكن أوقات لا نملك نفس قوة باق الأندية، ونعرف قدراتنا وما نستطيع تحقيقه”.

وعن مواجهة لاعبهم السابق بيلينجهام: ” جود يحب الفوز دائمًا ويكره الخسارة، لكني بالتأكيد أتمنى أن يتذوقها في مباراة اليوم في ويمبلي، لكنه لاعب رائع”.

وأختتم حديثه: ” نعلم جيدًا من هو ريال مدريد، ولكن هناك 90 دقيقة يمكن أن يحدث أي شىء”.