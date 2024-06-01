رسالة مؤثرة من علي معلول لـ لاعبي وإدارة الاهلي

نشر على معلول ظهير الفريق الأول للنادي الاهلي، رسالة شكر إلى لاعبي و إدارة القلعة الحمراء بعد إصابته الأخيرة أمام النرجي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكتب معلول على صورًا نشرها عبر صفحته الرسمية على «الفيسبوك» معلقًا: «مضى أسبوع على بطولة جديدة داخل النادي الأهلي وهي البطولة الأفريقية الرابعة لنا في الخمس سنوات الماضية والبطولة العشرين منذ انضمامي إلى الفريق قبل ثماني سنوات بالإضافة إلى تحقيق برونزية المونديال ثلاث مرات».

وواصل: «أتوجه بالشكر للإدارة ولكل زملائي على الدعم الذي قدموه لي منذ إصابتي سواء بالزيارة أو الاتصال بي وأشكرهم على تحقيقهم لوعدهم لي بالتتويج باللقب».

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وتابع: «أثق في قدرتهم على التتويج بباقي بطولات الموسم والأهلي دائمًا بمن حضر.. كما أشكر الجماهير على كل الحب والدعم الذي شعرت به.. وهو ليس غريبا عن جماهير النادي الأهلي التي طالما دعمتني منذ يومي الأول وأكن لهم كل الحب والاحترام».

وأردف: «‎كنت أتمنى التواجد مع الفريق في استاد القاهرة والاحتفال معهم باللقب ولكن دعم زملائي لي باحتفالي الخاص كذلك بوجود قميصي في الاحتفالات بالإضافة إلى الدعم الكبير الذي شعرت به من الجماهير جعلني أشعر أني حاضر بينكم».

وأضاف: «‎حرمتني الإصابة من التواجد والاحتفال معكم ولكن سأبذل كل مجهود للعودة سريعًا إلى الملاعب».

واختتم رسالته: «الجهد والعطاء هو سلاح كل لاعب كرة قدم وهذا ما كنت أفعله منذ بدايتي مع كرة القدم وأنا مؤمن أن بالعمل والإصرار سأعود بشكل أقوى بإذن الله».