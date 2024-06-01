ظهور أخير والأخوة الأعداء.. لحظات تاريخية يشهدها نهائي دوري أبطال أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يلاقي ريال مدريد نظيره بوروسيا دورتموند اليوم السبت، في نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب ويمبلي.

وشهد ملعب ويمبلي بعضا من أعظم اللحظات في تاريخ كرة القدم الأوروبية على مر السنين، وسيضاف لقاء اليوم إلى هذه اللحظات التي لا تنسى.

نهاية مثالية للوفي رويس أم مواطنه كروس؟

بعد 12 عاما وخوض 428 مباراة مع الفريق الأول لنادي طفولته، ستتوقف مسيرة ماركو رويس في دورتموند بنهاية الموسم.

وأثبت الألماني الذي وصفه المدرب إدين ترزيتش مؤخرا بأنه "أسطورة حية"، نفسه كواحد من أفضل اللاعبين الذين تألقوا في الدوري الألماني بعد عودته إلى دورتموند من بوروسيا مونشنجلادباخ في عام 2012، حيث سجل 170 هدفا وقدم 131 تمريرة حاسمة لصالح دي شوارتز، وفاز بكأس ألمانيا في مناسبتين.

ومن جانب آخر، ستكون هذه هي المباراة الأخيرة للاعب ريال مدريد، توني كروس، في مسيرته مع الأندية، بعد قراره بالاعتزال عقب بطولة أمم أوروبا 2024.

وأصبح الفائز بدوري أبطال أوروبا أربع مرات هو اللاعب السابع فقط الذي يصل إلى 150 مباراة في تاريخ البطولة، عندما واجه بايرن ميونخ في نصف النهائي.

وقال كروس في إعلان اعتزاله: "كان طموحي دائما هو إنهاء مسيرتي في ذروة مستوى أدائي".

الأخوة الأعداء

تشهد المباراة مواجهة خاصة بين مستقبل الكرة الإنجليزية جود بيلينجهام لاعب الريال وجادون سانشو جناح دورتموند.

وقدم جود بيلينجهام أداءا استثنائيا في موسمه الأول مع مدريد بعد انتقاله من دورتموند.

وسجل اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا 24 هدفًا في 132 مباراة لصالح بوروسيا دورتموند، لكنه حقق رقما مذهلا مع مدريد، حيث بلغ 23 هدفًا في 40 مباراة فقط في إسبانيا، وفاز مع المرينجي بلقب الدوري الإسباني ووصل لنهائي الأبطال.

ويبلغ جادون سانشو الآن 24 عامًا ويقضي فترته الثانية في دورتموند، بعد أن سجل 50 هدفًا خلال آخر ثلاثة مواسم كاملة له في دورتموند قبل أن ينتقل إلى مانشستر يونايتد.

ولم يقدم الجناح المهاري مستوياته المعهودة في أولد ترافورد، ولكن سحره قد عاد منذ عودته إلى ألمانيا في بداية الموسم.

أنشيلوتي يسعى لتعزيز رقمه القياسي

فاز بيب جوارديولا وبوب بيزلي وزين الدين زيدان بهذه المسابقة ثلاث مرات كمدربين، لكن حتى تلك الأسماء المرموقة تم وضعها في الظل من قبل كارلو أنشيلوتي، الذي حقق اللقب 4 مرات (اثنان مع ميلان واثنان مع مدريد) أكثر من أي مدرب في التاريخ، كما فاز مرتين كلاعب مع ميلان.

وظل أنشيلوتي متواضعا كما كان دائما وأعطى الفضل للاعبيه، وقال: "أنا ممتن لهم حقا لأنهم عملوا بجد، وكانت هناك أجواء رائعة".

ثنائي الريال عينهم على الذهب

أنشيلوتي ليس الرجل الوحيد الذي لديه علامة فارقة بذهنه في ملعب ويمبلي، حيث يمكن لاثنين من لاعبيه أن يحفروا أسمائهم في كتب الأرقام القياسية إذا فاز ريال مدريد مرة أخرى.

لوكا مودريتش وداني كارفاخال هما الرجلان المعنيان، حيث يمكن أن ينضم الثنائي إلى أسطورة ريال مدريد باكو خينتو باعتبارهما اللاعبين الوحيدين الذين فازوا بدوري أبطال أوروبا ست مرات.

اللاعبان البالغان من العمر 38 و32 عامًا، يجلسان بالفعل جنبًا إلى جنب مع كريم بنزيمة وكريستيانو رونالدو كأكثر اللاعبين تتويجًا في عصر دوري أبطال أوروبا بخمسة كؤوس.

أول لاعب تركي في التاريخ يفوز بدوري الأبطال

يأمل أردا جولر لاعب ريال مدريد وصالح أوزجان لاعب دورتموند في لعب دور في فوز نادييهما وتأمين مكانهما كأول لاعب تركي يفوز بالبطولة.

تاريخ على صفيح ساخن

سيلتقي هذان الفريقان للمرة الخامسة عشرة في منافسات الأندية الأوروبية ويشير التاريخ إلى أن هذا اللقاء سيكون مليئًا بالأهداف.

وشهدت المواجهات الـ14 السابقة بينهما 43 هدفًا، بمتوسط 3.07 هدفًا في المباراة الواحدة.

كما شهدت آخر أربع مباريات 17 هدفا، حيث شهد كل لقاء أربعة أهداف على الأقل.

لكن المواجهة ذات التهديف الكثيف من شأنها أن تخالف المعتاد، حيث انتهت جميع النهائيات الأربع الأخيرة بنتيجة 1-0.

والمرة الأخيرة التي شهد النهائي تسجيل أكثر من هدف أو سجل كلا الفريقين، كان فوز ريال مدريد 3-1 على ليفربول في عام 2018.