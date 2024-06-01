تغطية.. نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وبروسيا دورتموند

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - وائل توفيق:

تحرير: مصطفى الجريتلي - هند عواد - محمد القرش - يوسف محمد:

تقام اليوم مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2024 بين ريال مدريد وبوروسيا دورتموند في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر.

وحرصًا على موافاتكم بتغطية للمباراة الكبيرة نوافيكم بمتابعة لكواليس المباراة وتفاصيلها.. يمكنكم الإطلاع عليها من خلال الروابط التالية:

ظهور أخير والأخوة الأعداء.. لحظات تاريخية يشهدها نهائي دوري أبطال أوروبا

يلاقي ريال مدريد نظيره بوروسيا دورتموند اليوم السبت، في نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب ويمبلي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"مخدرات ودعارة وقمة القاهرة".. حكاية حكم نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد ودورتموند

يقام نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وبروسيا دورتموند، في العاشرة مساء اليوم السبت، على ملعب "ويمبلي" بالعاصمة البريطانية لندن، ويدير اللقاء الحكم السلوفيني سلافكو فينسيتش.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

دليلك لمباراة ريال مدريد وبروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا

يواجه ريال مدريد الإسباني بروسيا دورتموند الألماني، في العاشرة مساء اليوم السبت، في إطار منافسات نهائي دوري أبطال أوروبا.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

قبل نهائي دوري أبطال أوروبا.. بروسيا دورتموند يثير الجدل باتفاقية مع شركة أسلحة

وقع نادي بوروسيا دورتموند، عقد رعاية جديد مع شركة "راينميتال" المتخصصة في تصنيع الأسلحة الألمانية، ومن المقرر أن يُعرض شعار الشركة قبل مباراة ريال مدريد اليوم في نهائي دوري أبطال أوروبا، وفقا لشبكة " ESPN" الأمريكية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا