بيلينجهام يثير قلق جماهير ريال مدريد قبل نهائي دوري أبطال أوروبا (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أثارت والدة بيلينجهام الجدل بشأن إصابة نجلها في الكتف قبل نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد ودورتموند.

وتداول مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي لبيلينجهام في تدريبات الريال وهو يضع يده على كتفه من أجل الاطمئنان.

وظهور لاعب ريال مدريد في نفس مقطع الفيديو مع والدته في المدرجات وهي تضع يديها على كتف نجلها.

الجدير بالذكر أن بيلينجهام كان يعاني من آلام في الكتف الأيسر في الموسم الجاري عقب تعرضه لإصابة بخلع في الكتف.

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