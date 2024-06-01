"احترف في أوروبا ويحمل جنسيتين عربيتين".. من هو صفقة الأهلي المحتملة التي رشحها فريق الاسكاوتنج"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أفاد مصدر بأن فريق "الاسكاوتنج" بالنادي الأهلي، قد رشحّ المدافع القطري الدولي يوسف أيمن للانضمام لصفوف الفريق خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضح المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي في وقت سابق من اليوم السبت، أن المدافع الذي يحمل الجنسية المصرية أيضًا قد رحبّ بالانضمام لصفوف الأهلي ووافق على التفاصيل المالية التي تم عرضها عليه.

وبدأ صاحب الـ 25 عاماً مسيرته مع الكرة بأكاديمية سباير القطرية قبل أن ينتقل في موسم 17/18 لنادي الدحيل ليخرج بعد ستة أشهر في تجربة احترافية عبر بوابة نادي نادي يوبين ولكن لم تستمر سوى أشهر قليلة ليعود مرة أخرى لصفوف الدحيل.

ورحلّ اللاعب الذي تدرّج بصفوف منتخبات قطر السنية في موسم 18/19 لصفوف نادي قطر على سبيل الإعارة ثم انضم لصفوف السيلية على سبيل الإهارة في الموسم التالي ثم تنقل بين الدحيل وقطر القطري في إعارات حتى موسم 21/22 ليعود مرة أخرى لصفوف الدحيل.

وشارك اللاعب خلال الموسم الجاري بقميص الدحيل في 23 مباراة بمختلف البطولات؛ حيث سجل هدفين وصنع آخر خلال 1791 دقيقة لعب.

وإجمالاً خاض اللاعب 96 مباراة بمختلف قمصان الأندية التي ارتداها؛ حيث سجل 6 أهادف وصنع هدفًا خلال 7894 دقيقة لعب.

وانضم اللاعب لصفوف المنتخب القطري لأول مرة في معسكر يونيو 2023؛ حيث شارك بقميصه حتى الآن في 5 مباريات.

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