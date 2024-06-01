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"لمعادلة خينتو".. رقم تاريخي ينتظر رباعي ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

يلاقي فريق الإٍسباني نظيره بروسيا دورتموند الألماني اليوم، في إطار نهائي للموسم الحالي 2023-2024.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة اليوم، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "ويمبلي" بلندن.

ويسعى رباعي ريال مدريد توني كروس، لوكا مودريتش، ناتشو وداني كرفخال، إلى حصد لقب البطولة، لتحقيق انجازاً تاريخياً في دوري الأبطال.

وحال تمكن ريال مدريد من تحقيق لقب النسخة الحالية من البطولة، سيتمكن الرباعي توني كروس، لوكا مودريتش، ناتشو وداني كرفخال، من حصد اللقب للمرة الـ 6 في تاريخهم بالبطولة، ليتساوون مع نجم ريال مدريد السابق باكو خينتو، صاحب ال 6 ألقاب، كأكثر اللاعبين تتويجاً بالبطولة عبر التاريخ.

وستكون هذه المباراة، هي آخر مباراة نهائية يخوضها النجم الألماني توني كروس رفقة الملكي، بعد أن أعلن اعتزاله كرة القدم بشكل رسمي بنهاية الموسم الحالي.

وتوج كروس بلقب دوري أبطال أوروبا في خمس مناسبات من قبل، بواقع 4 ألقاب رفقة ريال مدريد ولقب وحيد رفقة فريق بايرن ميونخ.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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