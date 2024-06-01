"بطل تاريخي ولقب وحيد".. أرقام ريال مدريد وبروسيا دورتموند في نهائيات دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

يترقب عشاق كرة القدم حول العالم، انطلاق مباراة نهائي دوري أوروبا موسم 2023-202، والتي تجمع بين فريقي ريال مدريد الإسباني وبروسيا دورتموند الألماني اليوم.

وستنطلق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "ويمبلي" بلندن.

ويحفل تاريخ ريال مدريد بالكثير من النهائيات التي خاضها طوال تاريخه، في بطولة دوري أبطال أوروبا، حي سبق للفريق الملكي خوض نهائي البطولة في 17 مناسبة من قبل.

وتمكن ريال مدريد من حصد لقب البطولة في 14 مناسبة خلال 17 نهائياً خاضهم بالبطولة عبر التاريخ، كأكثر الأندية تتويجاً باللقب.

ويمتلك ريال مدريد رقماً تاريخياً باعتباره الفريق الوحيد، الذي تمكن من حصد لقب البطولة في خمس مناسبات متتالية، حيث توج باللقب أعوام "1956، 1957، 1958، 1959، 1960".

ويعد هذا هو النهائي الثالث لفريق بروسيا دورتموند الألماني في البطولة، حيث سبق له خوض نهائيين من قبل في البطولة، تمكن خلالهم من حصد اللقب في مناسبة واحدة موسم 1996-1997.

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